Hospital de Clínicas atinge meta de 105 leitos na UTI exclusiva para Covid-19

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) alcançou o teto de 105 leitos abertos na UTI exclusiva para doentes com o novo coronavírus. A capacidade está instalada no novo anexo da instituição, em Porto Alegre. A pandemia, que soma mais de 120 dias, acelerou a abertura das vagas.

Segundo o HCPA, o número foi atingido nesta quarta-feira (5). O Clínicas criou a primeira unidade específica para os casos, no começo de abril. Graças a verbas do Ministério da Educação, o hospital conseguiu ajustar a estrutura e contratar profissionais para implementar o novo Centro de Terapia Intensiva (CTI) no Bloco B.

Nesta quarta, a unidade exclusiva soma 97 doentes, sendo 89 confirmados com novo coronavírus e oito suspeitos. O total de leitos de UTI do HCPA, que soma 162 posições, apresenta 90% de ocupação. A utilização é crescente. A cada novo grupo de vagas, mais demanda surge.

Foram contratados 693 profissionais temporários para as vagas da UTI Covid-19. A instituição informou ainda que 565 dos cerca de seis mil trabalhadores do estabelecimento, já testaram positivo para a Covid-19. Dos positivados, 171 estão afastados das atividades por causa da doença.