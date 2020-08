Começam testes em pedágios na freeway; um deles é o novo de Gravataí

Uma reivindicação antiga está perto de se tornar realidade. Moradores de Gravataí, na Região Metropolitana, não terão mais a praça de pedágio na BR-290 (freeway) no caminho de Porto Alegre para a cidade. O posto vai mudar do km 77 para o km 60, ainda no município mas mais longe do acesso á cidade, no dia 15.

os testes na nova praça Nesta quarta-feira (5), começarame também em Santo Antônio da Patrulha, no km 19, que terá também uma mudança: a cobrança será nos dois sentidos.

pedágios novos - BR-386 e BR-101 estrearam em fevereiro As novidades integram a última etapa das mudanças dos pedágios da concessionária CCR ViaSul, que assumiu 473,4 quilômetros, compreendendo a BR-290 (entre Eldorado do Sul e Osório), BR-101 Sul (até a divisa com Santa Catarina), BR-448 (Rodovia do parque) e BR-386, entre Canoas e Carazinho. Os

O valor teve reajuste em fevereiro O pedágio hoje é de R$ 4,60 em cada sentido em todas as praças, resultando em R$ 9,20 para quem fizer ida e volta.. Atualmente, apenas em Santo Antônio da Patrulha a cobrança é em um sentido, mas cumulativamente, valendo R$ 9,20.

Até dia 15, será feita a chamada Operação Branca, com testes de equipamentos e sistema de cobrança e esclarecimentos aos motoristas sobre as alterações. Nesta fase, a cobrança é normal no atual posto em Gravataí, que será suspenso no dia 15 quando o pagamento passará ao km 60, e em Santo Antônio da Patrulha.

triplicam o número de pontos de cobrança Os novos postos ficam em Victor Graeff (km 204,4), Fontoura Xavier (km 262,7), Paverama (km 375,8) e em Montenegro (km 426), na BR-386; e no km 35,2 de Três Cachoeiras (BR 101). As novas praças mais queda concessão, que eram dois na BR-290 (freeway).