Justiça nega liminar para suspender concessão do Mercado Público

propostas dos dois grupos que se habilitaram ao certame A concessão do Mercado Público virou uma novela. E agora mais um capítulo: a Justiça Estadual negou pedido de liminar em ação do Ministério Público Estadual para cancelar o processo. Na prática, a decisão é um certo alívio à prefeitura de Porto Alegre, que aguarda ainda resultado de recurso contra a decisão de outra esfera de fiscalização, a do Tribunal de Contas (TCE), que suspendeu a abertura das

São dois procedimentos que tramitam ao mesmo tempo: uma ação do Ministério Público de Contas (MPC) com auditoria especial no TCE, e a ação do MP-RS, que pediu a liminar recusada pelo juiz Fernando Carlos Tomasi Diniz, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre.

No TCE, o conselheiro Cezar Miola suspendeu a licitação dias antes da entrega das propostas. Um dos motivos é a alegação do MPC de que seria necessária uma lei autorizativa da Câmara de Vereadores para fazer a concessão. Miola suspendeu preventivamente para esclarecer este ponto.

Na sexta-feira passada, 31 de julho, foram entregues os envelopes com as ofertas. Este procedimento não foi afetado. A empresa DLS Paseo Administradora e o consórcio Novo Mercado de Porto Alegre foram os dois grupos que fizeram propostas.

suspensão da licitação, até o desfecho das medidas A Procuradoria Geral do Município (PGM) ingressou com recurso para reconsideração da medida do conselheiro. O procurador-geral do município, Carlos Eduardo da Silveira, sustenta que não há exigência de lei cita outra concessão, que não teve aval do Legislativo, a do Auditório Araujo Vianna e o teatro Túlio Piva. Silveira esperava a apreciação da Justiça sobre a ação. Esta semana o município publicou a

A concessão será por 25 anos, com previsão de investimento de R$ 40 milhões em obras, restauração e reativação de áreas hoje fechadas, como o segundo piso.