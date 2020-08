Obras da avenida Tronco, previstas para a Copa de 2014, são retomadas em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Com conclusão prevista para 2022, as obras da avenida Tronco serão novamente retomadas. Nesta terça-feira (4), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), começou a implantar desvios no trânsito da região.

Estão previstos bloqueios a partir das 9h desta quarta-feira (5) na avenida Moab Caldas, no trecho entre a rua Sepé Tiarajú e a Gabriel Fialho Camargo. Segundo a pasta, a rua Gabriel Fialho Camargo também ficará bloqueada para o trânsito de veículos entre a Moab Caldas e a Prof. Manoel Lobato. Dessa forma, os desvios terão de ser feitos pela rua Sepé Tiarajú e pela Manoel Lobato.

Essas alterações também provocarão adaptações em algumas linhas de transporte coletivo. A Manoel Lobato, entre as ruas Sepé Tiaraju e a Gabriel Fialho Camargo, vai operar em sentido duplo. A rua Bernardino Caetano Braga, entre a Manoel Lobato e Abelardo Marques, vai operar em sentido único.

Em janeiro deste ano, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana disse ao Jornal do Comércio que a nova previsão de conclusão era o segundo semestre de 2022. As principais mudanças ocorrem para a realização de escavações e pavimentação das pistas e redes de drenagem, nos trechos 1 e 2, área que deveria ter sido concluída em abril de 2014.À época, os trechos tinham 32% de execução. Passados sete meses, a obra alcançou apenas 38% de execução. Já em relação aos trechos 3 e 4, a pasta informou à época que a previsão de conclusão era o segundo semestre de 2021. Em janeiro, o progresso da obra estava em 45% - atualmente está em 46%.

