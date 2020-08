Quais são as 29 cidades gaúchas sem casos do novo coronavírus

ainda não tiveram nenhum registro do novo coronavírus A sua cidade tem algum caso de Covid-19? Quem reside em 468 localidades gaúchas pode ter certeza que sim. Mas há 29 municípios, os últimos para completar os 497 existentes no Rio Grande do Sul, que. São localidades que estão espalhadas em diversas regiões, somando pouco mais de 90 mil habitantes, ou menos de 1% da população gaúcha. A localidade com menor população tem 1.479 moradores.

ultrapassou 73 mil casos e chega a 2,1 mil óbitos O Rio Grande do Sulnessa terça-feira (4). Quase 90% dos infectados se recupera. Os dados sobre as localidades sem Covid-19 foram fornecidos pelo Comitê de Dados, ligado ao governo estadual e que atualiza o painel da pandemia.

A cidade com menos habitantes sem registro de residentes com o novo coronavírus é Tupanci do Sul, que fica no Norte e está a 140 quilômetros de Passo Fundo, que tem o segundo maior número de casos no Estado, com 3,8 mil registros e 82 óbitos. Segundo site da prefeitura de Tupanci, há um suspeito em isolamento neste momento.

Os municípios que não tiveram registros ficam em regiões como Missões, Centro-Oeste - região de Santa Maria, Serra, Sul, como Bagé, na Campanha, Norte e vales. Não há nenhum na Região Metropolitana e Litoral Norte. Algumas nas áreas, as cidades livres de Covid-19, ficam ao lado de localidades que estão no centro de bandeiras vermelhas, como nos Vales.

As 29 cidades gaúchas sem Covid-19: