Testar RS envia 6,8 mil exames de Covid-19 para análise em outros Estados

Criado para ampliar a testagem de detecção do novo coronavírus, o Testar RS já enviou cerca de 6,8 mil amostras para análise fora do território gaúcho, desafogando o Laboratório Central do Estado (Lacen). O projeto da Secretaria da Saúde (SES) começou no dia 20 de julho e a meta é, de forma gradativa e contínua, em duas etapas, aumentar esse número para até 7 mil testes diários. A estratégia é resultado do trabalho conjunto da SES com o Ministério da Saúde e o programa Todos pela Saúde.

Nesta primeira etapa, são três os grupos de testagem. No Estado, passam a ser elegíveis para o exame de biologia molecular (RT-PCT) os contactantes próximos de casos positivos (por RT-PCR) entre trabalhadores e residentes de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) e entre trabalhadores de estabelecimentos de saúde, que são respectivamente os grupos 1 e 2.

Além desses, também passam a fazer parte da estratégia todos os casos de síndrome gripal de moradores de 30 municípios do Estado, que são o grupo 3. Foram elencadas as cidades com mais de 40 mil habitantes e que representam cerca de dois terços dos casos no Estado. Na próxima etapa, está prevista a ampliação da lista de municípios.

O Lacen, em Porto Alegre, e laboratórios colaboradores (UFRGS, UFCSPA e HUSM) processarão prioritariamente as amostras dos casos hospitalizados, óbitos e de unidades sentinelas. Somente no Lacen, cerca de 37 mil amostras já foram analisadas para o coronavírus desde o início da pandemia.

Os casos de síndrome gripal (não hospitalizados) excedentes são encaminhados para laboratórios de referência no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Hoje, essa capacidade é para até mil amostras por dia para envio a outros Estados. Na segunda etapa, com a ampliação dos grupos a serem testados, o total de coletas diárias passará para 3 mil por dia até atingir 7 mil.

Ainda em agosto está previsto o início da segunda etapa, com a ampliação do grupo 3 (síndromes gripais não hospitalizadas) para os demais municípios do Estado. Quando as Centrais Regionais e/ou Municipais de Triagem estiverem em funcionamento também está no planejamento o início do grupo 4, formado pelos contactantes próximos dos casos confirmados de Covid-19 por RT-PCR, através do uso do aplicativo Dados do Bem, que poderá ser baixado pela população.