Após recursos, RS reduz de 12 para 6 o número de regiões em bandeira vermelha

caiu de 12 para seis o número de regiões nessa condição Metade da população gaúcha está sob vigência da bandeira vermelha do distanciamento controlado, segundo mapa definitivo da 13ª semana, divulgado pelo governo do Estado nesta segunda-feira (3). Após análise dos recursos,. Permanecem em alto risco de contágio do novo coronavírus as regiões de Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre e Passo Fundo. São 165 municípios que abrangem 49,6% da população gaúcha. O mapa definitivo tem vigência de 4 a 10 de agosto.

recebeu 34 pedidos para reconsiderar a classificação do mapa prévio Até domingo, o governo gaúchoanunciado na sexta-feira. Tiveram seus recursos deferidos as regiões de Palmeiras da Missões, Pelotas, Bagé, Caxias do Sul, Santo Ângelo e Santa Rosa, que retornaram para a bandeira laranja. Assim, são seis regiões em bandeira vermelha e 14 regiões em bandeira laranja. São 340 municípios classificadas em risco médio, concentrando 77% da população do Estado.

Durante a apresentação do mapa definitivo em transmissão ao vivo pela internet, o governador Eduardo Leite destacou que há certa estabilização do quadro da pandemia no Rio Grande do Sul, o que possibilitaria reavaliar as restrições da bandeira vermelha. "Se houver a manutenção dessa estabilização, podemos discutir protocolos que permitam o funcionamento de atividades comerciais", admitiu Leite.

vêm alertando sobre a concorrência desleal com os supermercados Entidades empresariais. Representantes do comércio de bens e serviços alegam que o setor supermercadista mantém a venda de itens que não são de primeira necessidade, enquanto lojas especializadas nos ramos de vestuário, calçados, eletrodomésticos e outros segmentos seguem fechadas. Leite disse que o governo trabalha para resolver o impasse e que, nesta terça-feira (4), uma reunião entre o governo e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) vai voltar a discutir possíveis flexibilizações do distanciamento controlado.

Estado tem a menor perda de arrecadação do Sul e Sudeste

Antes de apresentar o mapa, Leite abriu a live citando levantamento divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, que mostra que o Rio Grande do Sul tem a menor queda de arrecadação entre estados do Sul e Sudeste do País no primeiro semestre de 2020. As perdas foram de 5,7% ante o mesmo período do ano passado, somando R$ 700 milhões.

O dado, segundo o governador, indica "desempenho melhor na economia e também na questão sanitária, com menor perda de vidas em relação a outros estados". Leite citou que o Rio Grande do Sul possui uma das menores taxas de incidência e mortalidade pelo vírus dentre os demais estados brasileiros. A taxa de ocupação de leitos no Estado, porém, era de 76,3% nesta segunda-feira (3). Também nesta segunda, o Estado passou de 2 mil mortos por Covid-19.