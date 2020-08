Prefeitura de Porto Alegre oficializa suspensão de licitação do Mercado Público

cumpre pedido do Tribunal de Contas do Estado (TCE) A prefeitura de Porto Alegre oficializou no Diário Oficial desta segunda-feira (3) a suspensão do processo de licitação do Mercado Público da Capital. A publicação, atendendo parte de pedido feito pelo Ministério Público de Contas (MPC). O município não pode dar continuidade ao processo administrativo até ter uma resposta do TCE.

prefeitura recebeu duas propostas de grupos interessados A Secretaria de Parcerias Estratégicas explica que suspensão trata-se de ato protocolar e que, quando houver liberação por parte do TCE, retoma-se o processo. Na sexta-feira (31), ana concessão do Mercado Público.

Segundo a pasta, a suspensão não invalida os atos anteriores do processo e, portanto, as propostas seguem valendo tão logo o processo seja liberado.

Ainda na sexta-feira, a Procuradora Geral do Município (PGM) ingressou com recurso no TCE buscando liberar o andamento da licitação, que ainda não foi analisado.