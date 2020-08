Doses de vacina chinesa da Covid-19 chegam a Porto Alegre para testes

doses da vacina chinesa que será testada em Porto Alegre As primeiraschegaram no começo da tarde desta segunda-feira (3) ao Hospital São Lucas da Pucrs. As doses já estão no Centro de Pesquisa do hospital onde será feita a aplicação em voluntários.

As unidades chegaram no começo da tarde, vindas de São Paulo em avião. O HSL faz parte de pool de centros de pesquisa que vai testar a vacina da Sinovac Biotech com o Instituto Butantan.

Mais de 5 mil pessoas já se inscreveram para testar. Profissionais de saúde serão o público que fará a experiência da fase 3 da pesquisa.

A lista com os 850 profissionais da saúde que serão envolvidos no processo deve ser finalizada nesta semana, para que em seguida os testes possam ser agendados. Os participantes serão divididos em grupos e após receberem as injeções, serão monitorados continuamente para documentação dos resultados.