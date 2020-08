Vacina chinesa que será testada no Brasil chega a Porto Alegre nesta segunda-feira

A vacina chinesa que será testada no Brasil deve chegar a Porto Alegre nesta segunda-feira (3). A equipe do Hospital São Lucas, que já recebeu mais de 5 mil inscrições de voluntários interessados em participar do estudo, aguarda para o período da tarde o lote com os insumos para a testagem.

A lista com os 850 profissionais da saúde que serão envolvidos no processo deve ser finalizada nesta semana, para que em seguida os testes possam ser agendados. Os participantes serão divididos em grupos e após receberem as injeções, serão monitorados continuamente para documentação dos resultados.