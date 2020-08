Óbitos de Covid-19 no Rio Grande do Sul se aproximam de 2 mil

Conforme os mais recentes levantamentos das secretarias da Saúde do Estado e de Porto Alegre, na tarde desse domingo (2) o número de mortes atribuídos à Covid-19 era 1.981 pessoas. Quanto aos casos da doença, o total confirmado é de 71.040, uma incidência de 624,4 por 100 mil habitantes.

No sábado (1), eram 70.456 ocorrências atestadas de Covid-19 e os óbitos eram de 1.957. Do número total de casos confirmados até domingo, 87% (61.657) já estavam recuperados e 11% (7.564 casos) estavam em acompanhamento. A mortalidade está em 17,4 casos a cada 100 mil. A letalidade aparente está em 2,8%. A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 75,1%, com 1.834 pacientes em 2.441 leitos.

Ao todo, 469 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul têm casos registrados, o que corresponde a 94% das cidades gaúchas. Porto Alegre registrou um total de 354 óbitos, sendo a cidade com maior quantidade de mortes no Estado, seguida de Canoas, com 102 óbitos.