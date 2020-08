Após bater em 324 internados, UTIs de Porto Alegre recuam a 318 casos de Covid-19 neste domingo

O número chegou a ser maior pela manhã, quando atingiu 324 O domingo marcou a liberação para que o futebol pudesse ser jogado em Porto Alegre, e marcou, também, o dia em que a Capital atingiu o recorde de pacientes com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). Conforme acompanhamento em tempo real da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), eram 318 pessoas hospitalizadas em leitos intensivos na noite deste domingo (2).

O número de pessoas ocupando leitos intensivos é o parâmetro principal que a prefeitura de Porto Alegre tem usado para considerar o cenário da pandemia na cidade. No dia 26 de julho, havia 316 pessoas nessa situação, o pico até o momento. Na última semana, o número oscilou para baixo, indicando uma estabilização do quadro e apontando para dias melhores.

Na sexta-feira (31), 307 doentes estavam em UTIs. O novo aumento neste domingo religou o sinal de alerta.

Outras 37 pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus também estavam em UTIs na Capital. A taxa de ocupação de leitos intensivos no município neste domingo era de 89,4% - 711 pacientes para 812 vagas.

Quatro hospitais estavam com lotação máxima - Santa Ana, Restinga, Vila Nova e Porto Alegre. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a taxa de ocupação entre todos os tipos de enfermidades era de 93,4% (142 pacientes para 154 leitos). No Hospital Conceição, o índice era de 94,6% (71 pessoas para 75 leitos). Já no Moinhos de Vento, a lotação era de 98,4%, com apenas 1 dos 62 leitos de UTI vago.

já são 71.040 casos confirmados da doença No Rio Grande do Sul,. O Estado chegou neste domingo a 1.974 óbitos causados pelo novo coronavírus, com 27 novas mortes registradas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS).

Conforme o painel de monitoramento diário nacional do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil chegou ontem a 94.104 óbitos pela pandemia. O número de casos já chega a 2.733.677.