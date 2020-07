Marchezan pode começar discussões sobre reabertura do comércio em Porto Alegre na próxima semana

Após confirmar o retorno do futebol, Porto Alegre caminha para a liberação do comércio. Ao vivo pelo Facebook nesta sexta-feira (31), o prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou que deliberações sobre a reabertura podem começar a partir da próxima semana.

Marchezan instaurou um fechamento temporário das atividades e serviços comerciais há duas semanas. Com o prazo se encerrando, o prefeito afirmou que se reunirá com as entidades empresariais para realizar um planejamento de diminuição das restrições a partir desta semana.

No entanto, segundo ele, as discussões somente ocorrerão caso as demandas por leitos de UTI não aumentarem e se a circulação de pessoas diminuir ou não aumentar o suficiente para pressionar os hospitais de Porto Alegre. Marchezan diz que a sugestão é uma consequência da falta de apoio integral do setor para manter o isolamento.