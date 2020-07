DNIT libera novo trecho de 8,7 quilômetros duplicados na BR-116

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está liberando nesta sexta-feira (31) mais 8,7 quilômetros de pista duplicada da BR-116/RS, nos municípios de Sentinela do Sul e Tapes. Outros 83,7 quilômetros já foram abertos ao tráfego desde agosto do ano passado.

A duplicação da BR-116/RS, entre Guaíba e Pelotas, possui 211,2 quilômetros e está dividida em nove lotes construtivos. O trecho, localizado entre o km 351 e km 360, integra o lote 3 do empreendimento e será o sexto segmento a entrar em operação em 2020. A expectativa do DNIT é concluir toda a duplicação até o final de 2021.

A obra beneficia diretamente 12 municípios da região Sul do Estado e já há trechos em operação nas cidades de Pelotas, São Lourenço do Sul, Camaquã, Turuçu, Cristal, Barra do Ribeiro, Tapes e Sentinela do Sul. O projeto de duplicação inclui também melhorias como travessias urbanas, ruas laterais, retornos operacionais, viadutos, passarelas e pontes.

Confira os locais liberados e o andamento dos serviços nos nove lotes de obra

Em operação

Pelotas: 19,65 quilômetros (liberados em agosto de 2019)

São Lourenço do Sul: 12,25 quilômetros (liberados em agosto de 2019)

Camaquã: 15,1 quilômetros (liberados em agosto de 2019)

Turuçu: 7,7 quilômetros (liberados em março de 2020)

São Lourenço do Sul: 5,1 quilômetros (liberados em março de 2020)

Cristal: 9,2 quilômetros (liberados em março de 2020)

Barra do Ribeiro: 5 quilômetros (liberados em abril de 2020)

Tapes/Sentinela do Sul: 9,7 quilômetros (liberados em junho 2020)

Evolução dos serviços nos nove lotes construtivos

Lotes 01 e 02: km 300 ao km 325 (Guaíba a Barra do Ribeiro) e km 325 ao km 351 (Barra do Ribeiro a Sentinela do Sul/Tapes) – 68,5%executado

Lote 03: km 351 ao km 373 (Sentinela do Sul/Tapes) – 76,88% executado

Lote 04: km 373 ao km 397 (Sentinela do Sul/Tapes – Camaquã) – 91,18% executado

Lote 05: km 397 ao km 422 (Camaquã – Cristal) - 48,84% executado

Lote 06: km 422 ao km 448 (Cristal – São Lourenço do Sul) - 66,81% executado

Lote 07: km 448 ao km 470 (São Lourenço do Sul) - 72,95% executado

Lote 08: km 470 ao km 489 (São Lourenço do Sul –Turuçu) – 84,75% executado

Lote 09: km 489 ao km 511 (Turuçu - Pelotas) – 89,21% executado

Fonte: Dnit