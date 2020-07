Corredor de ônibus da avenida João Pessoa tem nova etapa de recuperação iniciada

dá continuação à uma obra que já era esperada há mais de seis anos A Prefeitura de Porto Alegre deu início, nesta quinta-feira (30), à segunda etapa das obras no corredor de ônibus da avenida João Pessoa, no trecho que liga o Centro Histórico ao bairro Azenha. A distância em reparo, que vai do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina até a rua Jerônimo de Ornelas, de cerca de um quilômetro,

Após a remoção da camada asfáltica existente, o trecho passará por serviços de terraplanagem, drenagem e execução das camadas de base e de concreto compactado. Na fase final, a empresa responsável fará a instalação das placas de concreto, acabamentos, colocação das barreiras de proteção em concreto e pintura.

Ainda uma das remanescentes obras da Copa do Mundo de 2014, a conclusão do repavimento de 2,2 quilômetros da via em placas de concreto está prevista para maio de 2021. O custo total da obra será de R$ 4.168.439,03, provenientes do município e de financiamento do Banrisul.

Iniciada em 2012, a primeira previsão de término era para setembro de 2013. Quando foi paralisada, em junho de 2014, ainda estava com apenas 50% dos serviços concluídos. Uma nova licitação foi lançada em setembro de 2019 e, em janeiro de 2020, quando a empresa Sultepa, construtora com sede na Capital, assumiu o trabalho.