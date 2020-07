Defesa Civil realiza evacuação próximo a barragem com fissura em São Francisco de Paula

Os proprietários de 20 edificações próximas ao rio das Antas, em São Francisco de Paula, serão notificados sobre o risco potencial de inundação em função de uma fissura detectada na estrutura da barragem Passo do Meio. Ao longo da manhã desta quinta-feira (30), as equipes das Defesas Civis estadual e municipal, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e da empresa Brookfiled Renewable irão realizar trabalho de conscientização e evacuação de algumas residências.

As equipes irão adotar as medidas de evacuação emergencial de duas edificações que têm moradores ao longo do rio das Antas. Esses moradores serão removidos para hotéis ou outras casas na região. Os proprietários de outras 18 edificações serão notificados sobre a situação, sendo contra-indiciada a ocupação, visitação ou permanência nos imóveis situados na zona de impacto direto durante os próximos 20 dias.

Segundo o subchefe de Defesa Civil do RS, coronel Rodrigo Dutra, o risco de inundação ainda está sob controle. "Há três barragens em sequência e a percolação está localizada na barragem mais acima, sendo que, em caso de ruptura total daquele barramento há mais duas barragens para conter a onda de cheia o que, conforme atesta o empreendedor, traz segurança à operação de evacuação de emergência”. A percolação pode ser definida como a passagem de água pelo barramento em razão da abertura de fissuras na barragem.

emitiu alerta após detectar uma fissura na barragem Passo do Meio, em São Francisco de Paula, no sábado (25) . Já na segunda-feira (27), a Empresa Energética Campos de Cima da Serra, emitiu comunicado afirmando que a situação no local está controlada . A Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Já na segunda-feira (27), a Empresa Energética Campos de Cima da Serra, emitiu comunicado afirmando que

Mesmo assim, em caráter preventivo, a Defesa Civil Estadual, em conjunto com o gestor da barragem e com a participação das agências de fiscalização e de controle de emergência entendeu por acionar o Plano de Ação de Emergência da barragem. “Estamos monitorando o nível do rio das Antas nos pontos à montante e à jusante da barragem em conjunto com a Sala de Situação da SEMA, de forma permanente, não havendo qualquer anomalia, até o momento, que indique risco adicional”, explicou Dutra.

A empresa já está adotando as medidas de mitigação de risco, com o rebaixamento do nível de água na barragem que apresenta percolação e com a abertura de um canal de desvio do rio das Antas no ponto crítico de forma a permitir o reparo na barragem. A previsão inicial da empresa é de que os reparos levem cerca de 20 dias.

A Coordenadoria Regional de Defesa Civil na Serra instalou na quarta-feira (29) um Sistema de Comando de Incidentes para gerenciar as ações das cinco equipes responsáveis por realizar as notificações e a remoção das famílias no curso do rio. A operação conta com o apoio e acompanhamento da Sala de Situação da SEMA, do Departamento de Recursos Hídricos, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) e do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual.