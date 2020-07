Catamarã acaba com viagens aos fins de semana e reduz horários em dias úteis

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A CatSul, empresa do Grupo Ouro e Prata, responsável pela operação do transporte hidroviário entre Porto Alegre e Guaíba, está reduzindo a frequência das rotas. A partir deste sábado (1/8) não terá mais viagens de catamarã aos finais de semana e em feriados. A empresa também terá um horário a menos nos dias úteis.

A partir de segunda-feira (3), a travessia será feita em apenas seis horários em cada sentido, com o cancelamento de um horário da manhã. Com a queda acentuada de passageiros, a CatSul solicitou autorização da Metroplan para reduzir as rotas.

Até março, antes da pandemia, eram transportadas em média 2,4 mil por dia, em 14 horários. Após o avanço da doença no Estado e das restrições impostas pelas bandeiras de isolamento social, esse número caiu para próximo de 400.

Os novos horários do catamarã

A travessia será suspensa aos sábados, já a partir desta semana (1/8), e segue inoperante também aos domingos e feriados.

A partir de segunda-feira (3), serão apenas seis horários em cada sentido:

Poa-Guaíba: 6h45min, 8h, 12h, 16h, 17h10min e 18h20min

Guaíba-Poa: 7h20min, 8h30min, 12h35min, 16h35min, 17h45min e 18h55min

Fonte: CatSul