Cobrança nos pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha sofrerá mudanças

A partir do dia 15 de agosto, motoristas que passarem pelos pedágios da CCR ViaSul em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí irão se deparar com mudanças, tanto no sentido litoral como no sentido Capital. Contudo, a concessionária responsável pela administração da Freeway no Rio Grande do Sul informou que, até 23h59min de 14 de agosto, as novas determinações não irão vigorar.

Santo Antônio da Patrulha

Na virada da hora, ou seja, quando o relógio marcar 0h do dia 15 (uma quinta-feira), a praça de Santo Antônio da Patrulha passará a ter cobrança bidirecional, mas com valor reduzido. Antes, o motorista era cobrado apenas no sentido litoral, e o preço que o condutor de um veículo de passeio pagava era de R$ 9,20. Agora, o valor passa a ser requerido também no sentido Capital, mas fracionado. De R$ 9,20, será de R$ 4,60 em ambos os sentidos.

Gravataí

Na mesma data, a mudança do pedágio de Gravataí ocorrerá na localização da praça, que vai sair do quilômetro 77 da estrada para o quilômetro 66. Supondo que o usuário transite entre os dois trechos, indo do km 77 ao 66 neste intervalo de tempo, a CCR diz que basta o motorista apresentar o comprovante de pagamento do quilômetro 77 na nova praça que ele não será cobrado novamente.

Operação Branca

Dez dia antes das alterações, os motoristas serão avisados do novo funcionamento das praças de pedágio quando passarem por esses, através da Operação Branca.