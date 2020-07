Baleia-franca visita litoral gaúcho pela terceira vez em 16 anos

As calosidades na cabeça das baleias-francas formam padrões únicos e são, para elas, como as impressões digitais para os humanos - cada um tem as suas marcas únicas. E foi assim que a ONG Instituto Australis de Santa Catarina, mantenedora do Catálogo Brasileiro de Fotoidentificação da Baleia-Franca, reconheceu a fêmea fotografada pelo publicitário e fotógrafo Marcelo Langon no último dia 15 de julho, em Rainha do Mar, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. É a quarta visita da baleia ao Sul do Brasil em 27 anos e a terceira ao Estado em 16 anos.

Batizada de "Bah" pelo fotógrafo, a baleia já esteve pelo menos outras três vezes na costa gaúcha, em 2004, 2009 e, agora, em 2020. Antes de ser vista por aqui, o primeiro registro aconteceu em 1994, no Balneário Rincão, em Santa Catarina. Foi quando o animal entrou para o catálogo da ONG sob a identificação de B053.

1994: exemplar de baleia-franca é visto pela primeira vez em Santa Catarina. Foto Instituto Australis/Divulgação/JC

A visita ao litoral catarinense foi a única vez em que o animal passou sozinho. Tanto em 2004, 2009 e agora em 2020, ela estava acompanhada de filhotes - cada vez um diferente. "Para a minha surpresa e alegria, a baleia que batizei de "Bah" já esteve 3 vezes no litoral gaúcho e sempre com um filhote novo", comentou Langon.

Dez anos depois, baleia é vista pela primeira vez no Litoral Norte gaúcho. Foto Instituto Australis/Divulgação/JC

Segundo Karina Groch, Diretora de pesquisa do ProFRANCA/Instituto Australis, a Bah deve ter pelo menos 33 anos. A pesquisadora explica que as baleias-francas são consideradas adultas a partir do seu amadurecimento sexual, o que acontece por volta dos 6 anos de idade.

Em 2009, baleia voltou ao litoral gaúcho acompanhada de filhote. Foto Instituto Australis/Divulgação/JC