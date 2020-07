Fraport Brasil leiloa de malas a raio-x usados em aeroporto de Porto Alegre

função da pandemia, com impacto em receitas Um leilão que tem itens curiosos, como malas, e até raio-x que deixou de ser usado no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, mais conhecido como Salgado Filho, será promovido pela Fraport Brasil. O pregão de cerca de 80 lotes está previsto para sexta-feira (31), às 14h, por meio digital. O aeroporto registra forte redução de voos em. A queda, seguindo dados da concessionária, foi de 78% em junho frente ao mesmo mês de 2019.

O valor total com lances mínimos que são anunciados no site do Leilões Pestana é de cerca de R$ 285 mil, pela apuração feita pelo Jornal do Comércio, com base nas ofertas. O bem com maior valor é uma camionete 4000, com lance minimo de R$ 41 mil. Há camionetes 4x4 com valores na faixa de R$ 20 mil, R$ 30 mil e quase R$ 40 mil.

Já os lotes de malas, que podem ter quatro ou até 20 itens, pode valer a partir de R$ 200,00. O raio-x é ofertado a R$ 300,00. Também há carrinhos de bagagem.