Porto Alegre tenta atrair interessados na concessão da Orla 1 e Parque da Harmonia

suspendeu a abertura de propostas concessão do trecho 1 da Orla do Guaíba entrega de propostas até sexta-feira (31) Enquanto a concessão do Mercado Público enfrenta impasse após medida do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que, a prefeitura atua em outra frente para atrair o setor privado para a gestão de áreas públicas. Estão previstas rodadas para esclarecer itens da, que foi revitalizada, e do Parque da Harmonia. No caso do Mercado, a gestão municipal manteve a

A Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas informou que fará reuniões com interessados entre 3 e 7 de agosto. A concessão foi lançada no começo deste mês e prevê a entrega das propostas no dia 31 do mês que vem. A pasta receberá os agendamentos pelo e-mail parcerias@portoalegre.rs.gov.br . O grupo interessado deve sinalizar dia e horário para a agenda do encontro que será virtual e até uma hora de duração.

O Trecho 1 da Orla do Guaíba vai da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias. A concessão vai se estender por 35 anos. O total de investimentos em obras no Parque Harmonia e a operação dos dois espaços ao longo do contrato é de R$ 325 milhões, esclarece a secretaria. Nos primeiros três anos de concessão, são previstos aportes de R$ 57 milhões, a maior parte no Harmonia, tradicional reduto do tradicionalismo.

a prefeitura fez consulta O local recebe o Acampamento Farroupilha. Para definir os itens do edital,, ouvindo, por exemplo, as entidades do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Sobre a edição deste ano do acampamento, ainda não houve a definição sobre cancelamento devido à pandemia do novo coronavírus. Edson da Silva fagundes, da 1ª Região Tradicionalista, diz que o movimento já pediu o cancelamento à prefeitura, que ainda não se manifestou.

com reabertura em 2018 O trecho 1 já foi revitalizado,, e hoje tem serviços de manutenção feitos pela empresa Uber, cujo contrato termina em 20 de agosto.

A ideia é que a concessionária fique responsável pela administração, manutenção, reforma e melhoramento de uma área com 86 mil metros quadrados e 1,2 quilômetro de extensão. Já no Harmonia, estão previstas obras de infraestrutura. A cobrança de ingresso para acessar o parque está vetada.

O vencedor poderá explorar locação de bares e restaurantes. Em dezembro, ao lançar o processo de consulta pública da concessão, a prefeitura esperava que quem assumir o Harmonia possa desenvolver maiores potenciais de atração turística associada à cultura regionalista.