Freeway contará com interrupções no km 95 durante uma semana

Os motoristas que trafegarem à noite a partir de quarta-feira (29) pela Freeway irão se deparar com bloqueios na rodovia. Em razão das obras da nova ponte do Guaíba, o quilômetro 95 da via terá interrupções em ambos os sentidos.

Conforme a CCR Via Sul, concessionária que administra a Freeway, os bloqueios serão feitos no período compreendido entre 21h e 4h, com a liberação total das vias a partir das 5h. Confira:

21h - 23h - Duas faixas com interrupção em ambos os sentidos;

23h - 4h - Três faixas com interrupção em ambos os sentidos;

5h - Liberação das pistas.

A CCR ressalta que o tráfego na Freeway tem previsão de estar totalmente liberado na quarta-feira (4) da semana que vem, já pela manhã.

A concessionária ressalta que os bloqueios foram alinhados com a Polícia Rodoviária Federal e serão comunicados por meio de ostensiva sinalização na rodovia.