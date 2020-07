Chuva volta e frio se intensifica durante a semana no RS

Depois de uma segunda-feira de instabilidade, a chuva deve retornar de forma mais generalizada ao Estado nesta terça-feira (28), acompanhada de ventania em algumas regiões. A boa notícia, no entanto, é que a partir de quarta-feira (29) o tempo volta a ficar firme no Rio Grande do Sul, ainda que bastante frio.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de precipitação de nível moderado a forte e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora em áreas isoladas do Norte, Nordeste e Noroeste gaúchos nesta terça-feira. Apesar do alerta, a meteorologista Estael Sias, da MetSul, informa que, segundo projeções, os acumulados mais expressivos devem ser registrados na metade Norte do Estado, na região da Serra, entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula, com acumulados entre 30mm e 50mm, assim como em alguns trechos da grande Porto Alegre. "Boa parte do Estado vai ficar com volumes na casa dos 10mm a 15mm".

A partir de quarta-feira, o tempo volta a ficar firme e a chuva começa a dar espaço ao frio. "Vai ter um desvio negativo muito grande, o que significa uma intensa massa de ar polar chegando ao Rio Grande do Sul", afirma Estael. Conforme a meteorologista, entre quarta e quinta-feira o Estado poderá registrar temperaturas negativas em vários municípios, com risco de geada nas regiões da Fronteira-Oeste e Campanha. "A quarta, quinta e sexta-feira será de tempo firme e ensolarado, com muito frio nas manhãs e madrugadas. Na quarta-feira pode ter pouca elevação térmica, mas entre quinta e sexta já teremos maior variação de temperaturas", diz.

Nesta terça-feira, a temperatura deve variar entre 2ºC e 20ºC no Estado. Na quarta, os termômetros devem registrar entre -3ºC e 15ºC. Na quinta-feira, as temperaturas no Rio Grande do Sul devem girar em torno de -1ºC e 20ºC. Já na sexta-feira, a temperatura deve ficar entre 2ºC e 25ºC.

Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 7ºC e 16º hoje. Na quarta, a temperatura deve oscilar entre 3ºC e 11ºC. Já na quinta-feira, os termômetros devem variar entre 5ºC e 17ºC, enquanto na sexta-feira, entre 7ºC e 21ºC.