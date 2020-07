Fapergs abre inscrições para o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2020

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), abriu inscrições para a indicação de pesquisadores ao Prêmio Pesquisador Gaúcho 2020 no site www.premiopesquisadorgaucho.rs.gov.br . O prazo vai até 23 de agosto.