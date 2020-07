Governo do RS faz nova tentativa de compra de monitores e ventiladores pulmonares

Após um primeiro certame no dia 16 de julho em que foram registradas ofertas com valor 100% acima da cotação, a licitação para compra de monitores e ventiladores pulmonares foi reagendada para terça-feira (28). Os equipamentos serão utilizados para equipar 230 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e visam dar suporte às ações de combate ao coronavírus no Rio Grande do Sul.

Por conta das ações para combate à pandemia, a legislação permite a dispensa de licitação nas compras emergenciais relacionadas ao tema. Ainda assim, o governo estadual optou por realizar o procedimento licitatório, apenas se valendo da redução dos prazos prevista na Lei 134.979.

Além deste pregão, a agenda da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), conta com outros 28 certames entre 27 e 31 de julho, entre eles a aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Regional Central de Santa Maria, também marcada para terça-feira.

Os detalhes dos processos programados para o período estão no site www.celic.rs.gov.br e ´podem ser buscados pelo número do edital ou do processo. A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e para ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.