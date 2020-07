UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte de Porto Alegre, entra em restrição máxima nos atendimentos

A UPA Moacyr Scliar, localizada, na Zona Norte de Porto Alegre (Rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil), informou na noite de sábado (25) que apresentava superlotação devido à grande procura por sintomas respiratórios e outras doenças.

"No momento, estamos no total com 32 pacientes em observação. Na área Covid com 11 pacientes em observação. A área com pacientes não Covid também está superlotada", alerta a gerente da UPA, Jaqueline Cesar Rocha.

A direção do Grupo Hospitalar Conceição orienta que a população procure outras unidades de saúde.