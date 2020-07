Defesa Civil detecta fissura na barragem de São Francisco de Paula e emite alerta

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta após detectar uma fissura na barragem Passo do Meio, em São Francisco de Paula, neste sábado (25). Segundo o comunicado da Empresa Energética Campos de Cima da Serra, o Nível de Segurança de Emergência estabelecido pelo Plano de Ação de Emergência (PAE) foi ativado às 00h20min deste sábado. O documento ainda destaca que o empreendimento está sob monitoramento contínuo e que as vazões atuais no Rio das Antas indicam que o cenário está controlado, mas é necessário estar atento para novos desenvolvimentos.

Moradores de comunidades ribeirinhas ao longo do Rio das Antas receberam alerta, via SMS, para que procurem a Defesa Civil de suas cidades. As comunidades fazem parte dos municípios de Antônio Prado, Bom Jesus, Campestre da Serra, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Monte Alegre dos Campos, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, São Francisco de Paula, São Marcos e Vacaria.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a Defesa Civil e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) atuam de forma conjunta no monitoramento da região. Na segunda-feira (27), a Agergs realizará uma inspeção no local, acompanhada por técnicos da empresa, e em consonância com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela fiscalização por se tratar de uma barragem de geração de energia.

Em nota, a Energética Campos de Cima da Serra relatou que a empresa que realiza o monitoramento contínuo das estruturas detectou o aparecimento de infiltração em ponto localizado no vertedouro da usina e mobilizou imediatamente equipes com especialistas técnicos, que já estão no local.

"Os profissionais avaliam e definem as medidas corretivas para a situação, que está sob controle e monitorada. A usina continua em condições normais de operação, com medidas para reduzir o nível da barragem e a consequente pressão sobre o vertedouro. A Energética Campos de Cima da Serra segue executando as atividades do PAE em conjunto com as autoridades locais, a fim de garantir o seu cumprimento e manter os níveis de segurança nele previstos tanto para a operação quanto para a proteção das comunidades vizinhas que se encontram a cerca de 40km de distância do empreendimento", diz a nota da empresa.

A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Passo do Meio gera 30 Megawatts em uma barragem com 30 metros de altura e um reservatório que ocupa 186 hectares. Ela foi outorgada pela Sema em 2001 e sua Licença de Operação (LO) foi emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) em dezembro de 2019.