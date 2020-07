Covid-19: RS ampliará testagem populacional em mais de 7 mil exames diários

A política de enfrentamento à Covid-19 no Rio Grande do Sul será reforçada pela ampliação da testagem diária da população, com a meta de atingir mais de 7 mil exames diários RT-PCR, os testes de biologia molecular, mais assertivos para identificar a presença do coronavírus no organismo, através do programa Testar RS. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite nesta quinta-feira (23), durante live, e tem o objetivo de intensificar o acompanhamento da evolução da pandemia no Estado.

O programa será implementado em duas etapas: a primeira, a partir desta quinta-feira, testará a população residente e que atua em mais de 800 lares de longa permanência de idosos, além do contingente de pessoas dos estabelecimentos de saúde e suspeitos de Covid-19 que apresentam síndromes gripais e residem nos 30 maiores municípios (ver lista) do Estado; a segunda etapa, em agosto, testará todos os gaúchos sintomáticos e os que tiveram contato com pacientes positivos, que serão rastreados com auxílio de um aplicativo para a busca ativa.

Atualmente, o Estado realiza uma média de mil testes por dia pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen) e universidades parceiras. Com o aumento das testagens, segundo Leite, poderá se chegar à diminuição da transmissão comunitária, conhecer a real incidência da Covid-19 entre a população, traçar o perfil de casos e reduzir o crescimento da curva, permitindo assegurar a capacidade de atendimento hospitalar. "A Covid nos assusta e ensina muito, por isso lançamos esse amplo programa de testagem e de busca ativa de casos", disse o governador, destacando a importância das secretarias municipais de saúde nesse processo.

visita ao Estado, o ministro Eduardo Pazuello compra de respiradores Para a secretária da Saúde, Arita Bergmann, o Testar RS, viabilizado com apoio do Ministério da Saúde, permitirá identificar casos o mais precocemente possível. "Na primeira etapa teremos mais mil testes por dia no Lacen, dobrado a capacidade, e 44% da população estarão nesses municípios. Estamos dando um passo muito importante na identificação das pessoas com possibilidade de confirmação de Covid e cercar para que não haja disseminação do vírus", explicou. Ela complementou ainda que a escolha das 30 cidades consideradas prioritárias para esta etapa de testes se deve à densidade populacional, pois são municípios com mais de 40 mil habitantes e que têm prevalência de casos confirmados e óbitos pelo coronavírus. A análise desses exames será dividida entre o Lacen e laboratório credenciado pelo Ministério, em São Paulo ou no Paraná. Na terça-feira (21), emautorizou a liberação de mais 500 testes, além da, e falou do suporte ao Estado para o programa de rastreamento de contaminados pelo coronavírus.

Para que todas as pessoas com sintomas gripais possam fazer o teste, o governo organizará uma central de recebimento, triagem, acondicionamento e envio de amostras para centros de triagem regionais, que serão criados. Além disso, contará com a parceria de municípios para criar centrais municipais. Nesta quinta, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, também anunciou a ampliação de testagens para grupos da população da Capital.

Ainda na área da saúde, o governador divulgou o repasse de R$ 5,5 milhões para investimentos na saúde das populações mais vulneráveis do Estado, que beneficiarão as comunidades indígenas (R$350 mil para 67 municípios), quilombolas (R$208 mil para 138 cumidades de 69 municípios), a população prisional (R$ 1,4 milhão ára o atendimento de 34 mil apenados em 76 cidades), a população em situação de rua (R$ 130 mil a 36 municípios), as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes- R$ 1,2 milhão para 61 entidades) e para a atenção à saúde mental dos gaúchos (R$ 2,15 milhões a 362 cidades). "É um investimento que aproxima ainda mais o Estado das pessoas que mais precisam de atendimento neste momento”, ponderou o governador.

Também foi confirmado o repasse de R$ 56,5 milhões do Tesouro do Estado aos programas municipias de saúde atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que têm coparticipação do Estado. Desse total, R$43 milhões vão para o custeio mensal de programas municipais e R$ 13,5 milhões para quitar a 14ª parcela da dívida de gestões anteriores com os municípios, de um total de 16 parcelas. Segundo o Executivo, a parcela deste mês será utilizada em demandas da Consulta Popular, como aquisição de equipamentos para hospitais.

Municípios que terão população testada na primeira etapa do Testar RS: