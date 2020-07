Porto Alegre terá mais três locais de testagem para Covid-19

Porto Alegre terá mais três pontos para diagnóstico de Covid-19 a partir desta quinta-feira (23). Os testes RT-PCR, aplicado quando a pessoa tem sintomas da doença, serão realizados em tendas montadas em três Unidades de Saúde (US) da Capital: US Cristal (rua Cruzeiro do Sul, 2702), (US) 1º de Maio (avenida Prof. Oscar Pereira, 6199) e São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670).

Todas as unidades são administradas pelo Hospital Divina Providência e funcionarão das 8h às 20h, com exceção da unidade Cristal, que irá até as 19h.

Segundo nota divulgada pelo Divina Providência, novos profissionais foram contratados para realizar a coleta de exames, que serão previamente solicitados pela prefeitura. Assim, para ser testado, o paciente poderá chegar com a requisição de qualquer Unidade de Saúde da cidade que terá sua coleta realizada e enviada ao laboratório.

Cada tenda realizará coletas por SWAB, recolhendo células da orofaringe e nasofaringe - do fundo da boca e do fundo do nariz.