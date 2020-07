Prefeitos de Alvorada e São Leopoldo testam positivo para novo coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

faleceu o prefeito em exercício de Viamão, Valdir Jorge Elias O prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral, e de São Leopoldo, Ary José Vanazzi, testaram positivo para a Covid-19. As prefeituras anunciaram o diagnóstico nesta quarta-feira (22), por meio de notas. O anúncio veio no mesmo dia em que(MDB), conhecido como Russinho, em decorrência de complicações clínicas da doença causada pelo coronavírus.

Segundo nota oficial da prefeitura de São Leopoldo, Vanazzi realizou o teste rápido com amostra de sangue pela equipe técnica do Centro de Testagem Municipal (CTM). O resultado, recebido no final desta manhã, apontou IGM, ou seja, o vírus ativo para o novo coronavírus.

O prefeito apresenta sintomas leves, como coriza, dor de cabeça e tosse. Ele continuará trabalhando, segundo o texto, mas cumprirá isolamento domiciliar. Familiares e pessoas que tiveram contato com Vanazzi serão monitoradas pela Secretaria Municipal da Saúde.

A gestão ainda afirma que todos os servidores que estavam atuando presencialmente até esta semana nas unidades de saúde, demais espaços de atendimento público e no Centro Administrativo estão sendo testados.

Já a prefeitura de Alvorada informou que Appolo apresenta sintomas de síndrome gripal e está em isolamento domiciliar desde sábado (18). O resultado positivo do exame realizado foi confirmado nesta quarta pela Secretaria de Saúde do município.