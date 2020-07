Marchezan descarta lockdown, por enquanto, em videoconferência com hospitais

hospitais teve um aceno . O prefeito descartou, por enquanto, o lockdown para ampliar o isolamento social Jornal do Comércio com dirigentes de instituições que participaram. A reunião, que durou pouco mais de uma hora, tratou de medidas para dar conta da assistência. A videoconferência entre o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e. O prefeito descartou, por enquanto, oe reduzir a pressão por leitos, segundo apurou ocom dirigentes de instituições que participaram. A reunião, que durou pouco mais de uma hora, tratou de medidas para dar conta da assistência.

Logo depois, Marchezan começou reunião com lideranças empresariais, para tratar da gestão da pandemia. O setor empresarial divulgou nota no domingo (19) contrário ao lockdown e indicando que a população precisa colaborar aderindo aos decretos de restrições.

O prefeito indicou, na conversa com dirigentes da saúde, que não há apoio para adotar lockdown e que é preciso reforçar o apelo para s pessoas seguirem as medidas. Dados do isolamento mostraram que 43% mantiveram o distanciamento nessa terça. A meta do município é 55% para ter efetividade em frear a contaminação e mais doentes.

defendeu mais uma vez o lockdown posicionou-se contra Entre os hospitais, há posições em favor do maior fechamento, que restringe fluxos e limita circulação a serviços e comércio de primeira necessidade, como supermercado e farmácias, e contrária. A diretora presidente do Hospital de Clínicas (HCPA), Nadine Clausell,. Já o colega de setor público de saúde, o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Cláudio Oliveira,

Oliveira havia dito em entrevista ao JC que não adiantaria limitar a circulação em Porto Alegre, se não se adota a mesma medida na Região Metropolitana. Pelos menos 40% dos casos atendidos em UTIs e enfermaria do Hospital Conceição, que é do GHC, são oriundos de cidades metropolitanas.

A pressão por leitos de UTI teve uma leve redução nesta quarta-feira. O painel da Secretaria Municipal da Saúde, aponta 88% de ocupação. Até essa terça-feira, o nível havia ultrapassado os 90%. São 674 pacientes para 775 leitos. Houve ampliação de vagas no complexo da Santa Casas, que adicionou mais 17 posições aos 48 existentes para tratar Covid-19.