Lama no Litoral Norte gaúcho é resquício de lagoa de 6 mil anos atrás

Um material escuro e mole depositado em trechos da praia em Tramandaí, no Litoral Norte, despertou a curiosidade de moradores e 'veranistas de inverno' que dão uma fugidinha da pandemia nas cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre para a costa. A lama preta, explica o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), é resquício da lagoa que existia há 6 mil anos na área que hoje é faixa de areia. A ação de ciclones mais intensos e ressacas do mar ajudam a expor o barro na praia.

Os registros começaram há cerca de três semanas, que coincide, por exemplo, com o ciclone-bomba, que atingiu o Estado e Santa Catarina causando destruição. A lama aparece principalmente entre o antigo terminal turístico de Tramandaí e Nova Tramandaí, descreve o diretor-geral do Ceclimar, o geólogo Eduardo Barboza.

O barro preto, na verdade, forma uma camada sob a areia da praia, explica Barboza. As ondas que crescem em força e altura na ressaca acabaram removendo a areia, fazendo aflorar a lama, que está relacionada ao complexo lagunar que se estendia até a área que hoje é o limite do continente e o oceano.

O complexo lagunar avançava mais dois quilômetros e foi sendo reduzido devido ao deslocamento da costa. Hoje se limitaà Lagoa do Gentil. Outro material que também é remexido pela água é a turfa, que são componentes orgânicos, como folhas que se depositavam no fundo da lagoa. A turfa é verificada mais em Balneário Pinhal.

O diretor-geral do centro, com sede em Imbé, vizinha a Tramandaí, esclarece que se a areia for removida, a camada de lama vai aparecer na extensão.

"Não é algo que aconteceu só agora. É histórico", observa Barboza. Os primeiros relatos da lama são dos anos de 1960 e 1970. Na época, o trecho da orla entre o antigo terminal turístico e Nova Tramandaí acabou sendo batizado de Barro Preto, em referência à lama que aflorou da areia.

No Litoral Norte, os registros deram uma trégua entre 2007 e 2016, quando voltaram a ocorrer, observa o especialista.

Barboza fez imagens com drone no trecho que está com os rastros do material este ano. As manchas pretas tomam conta de um trecho da costa. Segundo o diretor-geral do Ceclimar, a lama vai desaparecer com o passar do tempo. "O material seca com o sol e vira pó".

Ciclones e ressacas também provocam outras ocorrências inusitadas. Barboza diz que dão na praia fósseis de espécies de animais que viveram na última era glacial, de 15 mil atrás. "São vértebras, partes de ossos de patas e placa de carcaça, como de um tatu gigante que habitava a região", lista o geólogo. Os achados vão ficar expostos no museu do Ceclimar.