Clínicas suspende cirurgias e já tem 6 de cada 10 doentes em UTI ligados à Covid-19

Depois de ascendente de ocupação de leitos de suas UTIs que estão com quase lotação esgotada, a direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) acionou o nível 4 do plano de contingência da pandemia. As medidas vão do fechamento de salas dos blocos cirúrgico e ambulatorial e suspensão de cirurgias oncológicas não urgentes. Nesta segunda, o

Em nota, o HCPA aponta o nível de ocupação de 95% dos 152 leitos totais. São 143 pacientes, sendo que seis em cada dez internados em terapia intensiva são ligados à pandemia. Na noite desta segunda-feira (20), eram 91 casos para 93 leitos na UTI exclusiva de Covid-19. Eram 87 confirmados e quatro suspeitos.

Além da UTI, há ainda 52 doentes que estão em enfermaria clínica com o vírus. Outros 18 estão internados, mas sem resultado sobre Covid-19. Até o fim de julho, o hospital deve atingir a abertura dos 105 leitos (faltam 12 vagas) que completam a CTI no anexo novo e que foi destinada à pandemia.

As UTIs na Capital estão com quase 91% de ocupação das 756 vagas. Somente de pacientes confirmados e suspeitos do novo coronavírus são 322 casos - 280 confirmados e 42 suspeitos -, quase a metade dos doentes em leitos de terapia intensiva adulta em todos os hospitais da Capital com este tipo de assistência.

O HCPA informou que precisa priorizar casos que já estão em atendimento e podem precisar de vagas. Também advertiu que, no fim da tarde, havia 41 pedidos por leitos de CTI-Covid no Sistema de Gerenciamento de Internações (Gerint), que é gerenciado pela prefeitura.

"Esta situação se reproduz nos outros hospitais da rede, retardando a admissão desses pacientes nos CTIs, o que agrava sua condição clínica", alertou a instituição.

O hospital esclareceu que a emergência segue funcionamento e que consultas ambulatoriais agendadas estão mantidas.

Medidas do nível 4 do Plano de Contingência do HCPA