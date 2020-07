Governo gaúcho lança Alerta Covid-19 para emitir avisos relacionados à pandemia

Começou a funcionar nesta segunda-feira (20) o serviço Alerta Covid-19, que o governo do Estado passa a disponibiliza para emitir avisos sobre as mudanças de bandeiras no distanciamento controlado e disponibilidade de UTIs em cada região do Estado. As informações são emitidas via mensagem de texto SMS, por meio do sistema de alerta utilizado pela Defesa Civil gaúcha, e tem o objetivo de ampliar o acesso às orientações relacionadas à pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Sul, atingindo mais de 600 mil usuários já cadastrados.