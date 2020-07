'Fazer lockdown só em Porto Alegre não resolve', alerta GHC, que abrirá mais 15 leitos de UTI

defesa feita pelo Hospital de Clínicas declarações da prefeitura , teve um alerta da direção do Grupo Hospital Conceição (GHC), que atende apenas SUS. "Fazer o lockdown em Porto Alegre e continuar recebendo pacientes da Região Metropolitana não resolve o problema do sistema de saúde", afirma o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira. Lockdown ou não para frear a pressão por leitos em UTIs? A questão que tomou conta da cena da pandemia em Porto Alegre, naou de, teve um alerta da direção do Grupo Hospital Conceição (GHC), que atende apenas SUS. "Fazer o lockdown em Porto Alegre e continuar recebendo pacientes da Região Metropolitana não resolve o problema do sistema de saúde", afirma o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira.

"Não defendo lockdown, nem vou dizer que sou contra. Não é nossa função. Temos que atender os pacientes", ressalta o diretor-presidente do grupo. "As medidas a serem adotadas nesse sentido são de responsabilidade dos gestores", reforça Oliveira.

Sobre a relação com a RMPA, o dirigente de um dos maiores grupos de saúde do País esclarece que tanto o Hospital Conceição (GHC) como o Clínicas, que são referência, vão continuar a receber pacientes. Nas cidades próximas, também há crescimento de casos e elevada ocupação de leitos.

Em quase quatro meses de pandemia, 61% dos casos internados no Conceição são oriundos de Porto Alegre. Alvorada é a origem de 10% dos casos. Também geram demanda Viamão, Gravataí, Eldorado do Sul, Cachoeirinha, Guaíba e Novo Hamburgo. O gerenciamento das vagas é feito por um sistema municipal junto com o estadual.

O Hospital Conceição, maior unidade do grupo, tem hoje 45 vagas exclusivas para doentes com o novo coronavírus, sendo que 43 estão ocupadas. Nesta terça-feira (21), a ocupação total de leitos das UTIs da instituição é de 93%. Dos 45 leitos Covid-19, são 41 confirmados e dois suspeitos.

HCPA ampliou as medidas de restrição no atendimento O diretor-presidente disse que a operação está no limite e que já houve suspensão de procedimentos não urgentes. "Mantemos apenas as cirurgias de emergência e oncologia", disse. Onessa segunda-feira devido ao nível de ocupação das UTIs, que alcançou 95%.

O GHC prepara a ampliação da estrutura da pandemia. Mais 15 leitos de UTI serão disponibilizados na primeira quinzena de agosto, projeta Oliveira. O processo de contratação de médicos intensivistas está em andamento. Serão necessários cinco intensivistas. A oferta total das vagas vai depender de conseguir os médicos. "Se conseguirmos fechar as escalas, pode ser até 15 leitos ou mais. É o nosso limite!"

O Hospital Conceição ampliou 28% as vagas de UTI em 26 de junho. Também houve expansão de vagas com respiradores na emergência. "Estamos tomando as medidas possíveis para combater a Covid. Mas sabemos que estamos no limite", reforça.