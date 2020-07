Calor predomina até quarta-feira no Rio Grande do Sul

Quem gosta de calor (mesmo fora de época) poderá aproveitar até quarta-feira (22) no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo seco e quente vai predominar no Estado no começo desta semana. A exceção fica por conta da região de Santa Vitória do Palmar, onde há risco de chuva isolada com trovoadas e rajadas de vento na noite desta terça (21).

Até quarta, a temperatura mínima no Estado fica em torno de 17°C e a máxima chega a 30°C em algumas regiões. O frio só retorna entre quinta (23) e sexta-feira (24), com a passagem de uma frente fria que trará precipitação e queda de temperatura em todo o RS. No final de semana, a Somar prevê temperaturas mínimas de 3ºC a 6ºC no interior do Estado, onde também há chances da geada aparecer.