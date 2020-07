Rio Grande do Sul contabilizamais 23 óbitos por Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O número total de óbitos causados pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul subiu para 1.252 neste domingo. A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) confirmou mais 23 mortes em razão da Covid-19 no Estado.

Já são 47.113 casos confirmados em território gaúcho, espalhados em 444 dos 497 municípios. Conforme a SES-RS, 40.533 pessoas já se recuperaram da doença e outras 5.328 seguem em tratamento ou recuperação.

Porto Alegre é a cidade mais afetada, com 6.337 ocorrências e 204 óbitos. Na sequência, vem Passo Fundo (2.585 casos e 59 mortes) e Caxias do Sul (2.036 casos e 33 mortes).

No Brasil, o total e mortes se aproxima de 80 mil. Neste domingo, 716 novas vítimas fatais foram registradas, fazendo com que o acumulado de óbitos chegasse a 79.488. A pandemia já contaminou, ao menos, 2.098.389 pessoas no País.