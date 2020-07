Isolamento em Porto Alegre foi de 42,6% no sábado; RS teve 40,3%, 11º no ranking

necessidade de um maior isolamento social dos porto-alegrenses Apesar do apelo feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior na sexta-feira (17), para a, o tempo firme e de temperaturas altas para o inverno fez com que muita gente desconsiderasse a orientação e saísse às ruas. No final de semana, áreas livres como praças e parques tiveram movimento e o índice de isolamento divulgado no site da prefeitura não ultrapassou os 42,6% no sábado (18), muito aquém do Desafio Porto Alegre proposto pela administração municipal- que busca chegar a 55% de isolamento diário na cidade-, mas um pouco melhor do que o registrado no dia anterior.

índice havia ficado abaixo de 40% Na sexta, ona Capital, inferior ao de quinta-feira (16). Com a lotação chegando a quase 100% nas UTIs da cidade, o lockdown passa a ser cogitado pela administração municipal, caso não ocorra queda nas internações e aumento do isolamento.

mapa preliminar do distanciamento Apesar disso, a circulação de pessoas em Porto Alegre ficou acima do geral registrado em todo o Rio Grande do Sul, que teve 40,3% de isolamento no sábado. Ocontrolado dos gaúchos, divulgado na sexta-feira, indica que 18 das 20 regiões do Estado podem ficar com bandeira vermelha na classificação de risco na próxima semana.

O índice de isolamento geral do Estado é um pouco maior do que o número de isolamento total do Brasil, que chegou a 39,2% no período. Segundo o Índice de Isolamento Social, desenvolvido pela Inloco para a auxiliar no combate à pandemia da Covid-19 e acompanhar o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento, o Estado aparece em 11º no ranking no sábado, sendo o Piauí, com 46%, o estado com maior grau de isolamento populacional.

De toda a região Sul, Santa Catarina aparece com a melhor colocação, 5º no ranking nacional, com 40,93% de isolamento. O Paraná aparece em 19º no levantamento, com 39,01% de isolamento geral.