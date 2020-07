Praia de Belas Shopping tem ponto de coleta de doações para o Asilo Padre Cacique

Em apoio ao Asilo Padre Cacique, localizado na zona sul de Porto Alegre e um dos mais antigos do Estado, o Praia de Belas Shopping disponibiliza um ponto de coleta de doações destinadas à instituição. Instalado desde 14 de julho na entrada principal do shopping, portaria da avenida Praia de Belas, o estande recebe alimentos não perecíveis, itens de higiene e de limpeza.

Entre as principais necessidades dos idosos residentes no asilo estão achocolatado zero, adoçante líquido, azeite de oliva, chá, composta em calda, gelatina zero e alimentos em geral, além de fraldas geriátricas, água sanitária, aparelhos de barbear, talheres descartáveis, luvas para limpeza, etc.

Com a ação, o Praia de Belas quer mobilizar a comunidade em apoio à instituição, principalmente neste momento de vulnerabilidade em meio à pandemia. A escolha do Asilo Padre Cacique se justifica, principalmente, pela necessidade de atenção aos mais de cem idosos acolhidos, e que integram o grupo de risco da Covid-19. De acordo com o conselho diretor do asilo, "neste ano de 2020, todos os esforços rotineiros para manter a excelência no atendimento aos idosos se viram multiplicados em função do atual quadro social".

O Praia de Belas Shopping está funcionando das 12h às 20h, com atendimento exclusivo para grupos de risco a partir das 11h30min, apenas com as operações essenciais de supermercado, farmácia, óticas, Policia Federal, bancos, terminais de autoatendimento e Correios. Também disponibiliza serviço de drive-thru para algumas de suas operações e restaurantes, que ainda atendem via delivery e take-away.