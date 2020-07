Rio Grande do Sul ainda possui 214 pessoas fora de suas casas devido às enchentes

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Atualizada às 17h30.

No Rio Grande do Sul, 214 pessoas ainda estão fora de suas casas devido aos efeitos dos dois ciclones que atingiram o Estado nas últimas semanas, especialmente inundações e enchentes. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual neste domingo (18), 88 estão desalojadas (fora das residências mas instaladas em casas de parentes e amigos) e 126 estão desabrigadas (removidas para abrigos públicos).

Em Estrela, ainda existem 12 pessoas desabrigadas devido à enchente do Rio Taquari no dia 8 de julho. Durante a última semana, foram organizadas, no município, doações de peças de roupas, calçados, cobertores, travesseiros, colchões, alimentos, móveis, eletrodomésticos e produtos de higiene pessoal.

Para facilitar o acesso das famílias que sofreram perdas com a cheia, a prefeitura de Estrela criou novos pontos para a entrega de doações e retirada de agasalhos, os quais estão funcionando nas escolas municipais Emef Leo Joas (Bairro das Indústrias), Emei Criança Feliz (Loteamento Marmitt), Emei Arco-Íris (Bairro Imigrantes), Emei São João (Oriental) e Emei Girassol (Bairro Boa União). Nestes locais, o atendimento é das 9h às 13h. Já no Brechó Solidário, que funciona no prédio da antiga cervejaria Polar, o horário é das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h.

Em Encantado, onde ainda existem 22 desabrigados e 50 desalojados, a prefeitura municipal, com o apoio de voluntários, intensificou neste final de semana as mudanças das famílias atingidas pela enchente que estavam instaladas no Parque João Batista Marchese. O município também está recebendo doações de roupas, móveis, colchões e outros itens.

Em São Sebastião do Caí, a grande maioria dos desabrigados pelas três cheias consecutivas ocorridas em duas semanas no município ja conseguiu retornar para suas casas. Das 42 famílias que estavam instaladas nos abrigos montados no bairro Rio Branco, 30 voltaram para suas residências, com outras nove devendo fazer a volta nos próximos dias. Outras três famílias negaram auxílio da prefeitura e afirmam que só retornam se ganharem novas moradias.