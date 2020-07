Governo recebe 59 contestações do mapa prévio das bandeiras do distanciamento controlado

novo mapa do distanciamento controlado da pandemia RS chegou a 1.230 mortes Prestes a entrar em vigor umno Rio Grande do Sul, cuja prévia indicou bandeira vermelha em 90% das regiões, o governo gaúcho recebeu 59 pedidos de reconsideração feitos por municípios e associações regionais. Será a 11ª rodada do distanciamento controlado, que entrar em vigor na terça-feira (21). Onesse sábado (18).

O prazo de contestação terminou às 6h deste domingo (19). Segundo a assessoria do Palácio Piratini, os dados e as justificativas serão analisadas e, nesta segunda-feira, o Gabinete de Crise divulgará a decisão com o mapa definitivo.

Foi o maior nível até agora do sistema, que estreou em 10 de maio, de abrangência de bandeiras vermelhas. Dezoito regiões foram "classificadas com risco epidemiológico alto da Covid-19", que é o conceito da cor. Apenas as regiões de Bagé e Pelotas ficaram com bandeira laranja, de risco médio.

Nove regiões apresentaram piora nos indicadores com relação à semana anterior. Cruz Alta, Erechim, Lajeado, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana saíram da bandeira laranja para a vermelha, juntando-se a Porto Alegre, Canoas, Cachoeira do Sul, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Taquara, que já estavam com risco alto.