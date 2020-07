Porto Alegre chega a 200 mortes por Covid-19 neste sábado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre alcançou na tarde deste sábado (18) a marca de 200 óbitos confirmados por complicações do novo coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o 200º caso ocorreu nessa sexta-feira (17) e foi de um homem de 80 anos que estava internado no Hospital Vila Nova desde 10 de julho.

admitiu que pode ser necessário implementar lockdown Devido ao crescimento de óbitos e de internações em UTIs, o prefeito Nelson Marchezan Júnior

A nova vítima fatal da pandemia tinha histórico de hipotireoidismo, informou a secretaria pelo seu Twitter.

A Capital soma neste sábado 312 pacientes em UTIs, sendo 271 com a Covid-19 e 41 em investigação para a doença. O número é crescente e já saltou 27% em uma semana, considerando os confirmados (eram 202 em 11 de julho). Em relação ao começo de julho, a alta é de 90%.

as equipes terão de escolher quem poderá ocupar as vagas A prefeitura já ultrapassou a ocupação dos leitos que foram acrescentados desde o começo da pandemia, que foram 225. O presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do RS (Sotirgs), Wagner Nedel, alerta que, se continuar a velocidade da demanda,, como ocorreu em países que tiveram o colapso de sistemas de saúde.

Santa Casa vão abrir hospitais como o Clínicas defenderam lockdown Hospitais como aaté o fim da próxima semana mais 40 vagas em UTIs. Em reunião nessa sexta-feira,para conter a transmissão do vírus e alertando para o colapso do sistema.

A Capital chegou a 6.148 casos totais de Covid-19, sendo pouco mais de 3 mil recuperados. Já as mortes aceleraram nas semanas recentes, com alta de 23% nos últimos sete dias e 33% na semana anterior. Frente a 1º de julho, o número mais que dobrou, com elevação de 106%. Naquela data, a Capital somava 97 mortes.