Rio Grande do Sul recebe sedativos do Uruguai para tratamento de pacientes em UTI

O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira (17) uma carga de 500 mil anestésicos do Uruguai. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), os medicamentos são utilizados na intubação de pacientes em estado grave nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), na maioria em decorrência da Covid-19. A aplicação também inclui sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular em cirurgias.

Os medicamentos adquiridos são o Propofol 10mg/ml, Propofol 1% MCT (ampolas de 20 ml e 50 ml), Dexmedotin 0,2 ml e Priaxim. A carga foi comprada em Montevidéu pelo Ministério da Saúde e será entregue à Secretaria da Saúde, em Porto Alegre.

A carga foi recebida no Porto Seco de Jaguarão pelo Exército Brasileiro e será escoltada até a capital gaúcha. A previsão de chegada da carga é para a madrugada deste sábado (18). Segundo a SES, parte dos medicamentos será destinada a Florianópolis (SC).

A Secretaria da Saúde é responsável pelos critérios de distribuição dos medicamentos, que serão distribuídos de acordo com a necessidade (estoque e demanda) de cada instituição e segundo o tipo de medicamento necessário.

pela relação binacional A negociação dos medicamentos foi facilitadaestabelecida com a assinatura do Acordo Sanitário entre o Brasil e o Uruguai, intermediado pela SES. A parceria, assinada no dia 26 de junho, surgiu por sugestão do presidente da Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e da secretaria extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Estado, Ana Amélia Lemos.

Apesar de a operação ser intermediada pelo governo federal, a SES afirma que as tratativas são fruto das negociações do Estado com o governo uruguaio. A compra integra o protocolo firmado na fronteira para testagem e outras parcerias, como na área de aquisição de medicamentos. “Mesmo que a compra de medicamentos seja de responsabilidade dos hospitais, durante a pandemia do coronavírus, essa compra internacional de emergência foi muito necessária”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Além da aquisição via Uruguai, o Estado aguarda o envio de um carregamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ainda sem data prevista para entrega. Também foi criada uma parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e com o Conselho de Secretarias Municipais da Saúde (Cosems) para doação de itens liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que podem ser usados tanto em animais quanto em humanos.