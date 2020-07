Marchezan convoca reunião de emergência com hospitais

Santa Casa suspendeu transplantes A lotação que ultrapassa 90% em leitos de UTIs em hospitais fez o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, chamar uma reunião urgente nesta sexta-feira (17) com as instituições para avaliar as condições de atendimento daqui para frente. A reunião será por videoconferência no começo da tarde. Adevido à demanda da pandemia.

Segundo o painel on-line das UTIs monitorado pela Secretaria da Saúde, o crescimento por semana é de 20% a 24% de casos confirmados. O número de casos em enfermarias aumentou 30% em uma semana. Nessa quinta-feira, havia 373 doentes, e há semana eram 197 casos.

A Santa Casa vai abrir mais 48 leitos até o fim da próxima semana, para reforçar o atendimento. Com isso, será uma das maiores unidades para a Covid-19. ]

As outras duas de referência, Hospital de Clínicas (HCPA) e Hospital Conceição também enfrentam grande ocupação - o HCPA tem 88% de ocupação com 84 doentes na UTI exclusiva para o novo coronavírus. O Conceição tem 97% de lotação na estrutura total. Na UTI exclusiva de Covid-19, são 44 casos, para uma UTI com 45 vagas.

efeito da pandemia é o aumento de mortes O panorama geral das UTIs em Porto Alegre mostra ocupação de 91%, com 656 dos 748 leitos totais ocupados. Casos de Covid-19 somam 260 e há ainda mais 35 suspeitos, totalizando 295 pacientes. Outro

A Capital soma 192 óbitos até essa quinta-feira. O número de casos de infectados superou 5,8 mil.

bandeira vermelha de distanciamento controlado A maior pressão de casos para os hospitais tem colocado a cidade na. Há expectativa de que novas medidas possam ser adotadas para reduzir a circulação de pessoas, buscando frear a contaminação pelo vírus.

Esta semana o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública com pedido de liminar para que a prefeitura apresente "imediatamente" o detalhamento do plano de contingência da Capital para o enfrentamento do estado de emergência de caráter nacional e calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus.