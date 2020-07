Com UTIs quase lotadas, Santa Casa de Porto Alegre suspende transplantes

ultrapassou 45 mil casos de Covid-19 Com a maior demanda de pacientes ligados à pandemia do novo coronavírus, a direção da Santa Casa em Porto Alegre decidiu suspender os transplantes por 15 dias. A medida atinge os procedimentos não urgentes. A lotação das vagas de UTI para Covid-19 do complexo é de 91%, perto do esgotamento nesta sexta-feira (17). O Rio Grande do Sul, e 1,1 mil mortes.

efeito da pandemia é o aumento de mortes O panorama geral das UTIs em Porto Alegre mostra ocupação de 91%, com 656 dos 748 leitos totais ocupados. Casos de Covid-19 somam 260 e há ainda mais 35 suspeitos, totalizando 295 pacientes. Outro

advertiu para o esgotamento da capacidade A pressão por vagas em UTIs é um os fatores que mais preocupa a prefeitura e tem provocado restrições e fechamento de atividades, para elevar o isolamento social e reduzir o fluxo de pessoas nas ruas e estabelecimentos, tentando conter a transmissão do vírus. O presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do RS (Sotirgs), Wagner Nedel,. "Não é só abrir leitos", avisou.

Em nota, a instituição, referência em transplantes no Rio Grande do Sul, diz que "irá manter exclusivamente a realização dos transplantes de urgência nas próximas duas semanas".

A direção da Santa Casa esclarece que vai avaliar diariamente as condições de operação. A estrutura tanto física e equipamentos como de pessoal deverá ser deslocada, e já está sendo, para dar conta do aumento do número de pacientes com Covid-19.

Segundo a nota, a elevação de casos aumenta o "risco para os transplantados".

Pelos dados desta sexta-feira (17) do painel de UTIs da Secretaria Municipal da Saúde, a Santa Casa soma 41 doentes com o novo coronavírus e mais cinco suspeitos, somando 46. A unidade dedicada à Covid-19 tem 48 leitos. Portanto, apenas dois estão vagos. O complexo tem 75 leitos no total e 73 estão ocupados, com uma condição próxima do esgotamento.