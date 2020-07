Rio Grande do Sul ainda tem 992 pessoas aguardando pela baixa dos níveis dos rios

Com o retorno da chuva ao Rio Grande do Sul, embora sem grandes volumes, segue o monitoramento dos principais rios do Estado, que começavam a registrar baixa nos níveis de acúmulo de água. Apesar de a Defesa Civil do Estado ter emitido na quarta-feira (15) alerta para a possibilidade de inundações em 17 cidades, não houve registros de ocorrências até o final da tarde desta quinta-feira (17). Em todo o Estado, ainda há 992 pessoas aguardando a baixa dos níveis de água, desabrigadas ou desalojadas, em 19 municípios.

Segundo o órgão, um alerta com vigência de 48 horas havia sido emitido em função de risco de inundações nas bacias dos rios Gravataí, Sinos, Caí e bacia do Taquari, que envolvem as comunidades de Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, São Sebastião do Caí, Montenegro, Lajeado, Santa Tereza, Roca Sales, Estrela, Muçum e Encantado, em decorrência das chuvas acumuladas previstas. A previsão é de que os maiores volumes de chuva ocorram na Metade Norte gaúcha, onde o solo já encontra-se saturado e os rios acima da normalidade, o que demandará um acompanhamento das equipes técnicas.

Nesta sexta (17), as instabilidades devem perder força e a chuva se concentrará no Norte do Estado pela manhã, mas de forma isolada e de fraca intensidade. No restante do Ri Grande d Sul, o tempo deve ter sol com nuvens.

Em Porto Alegre, choveu até o final da tarde apenas 6,6 milímetros e nível do Lago Guaíba estava em 2,08 milímetros, o que demanda atenção. O dia foi marcado pelo retorno para casa de 17 moradores das regiões das ilhas (foto), que estavam emergencialmente abrigadas pela prefeitura em uma escola na Ilha dos Marinheiros. O grupo recebeu cestas básicas, roupas, lonas e fraldas para o retorno às residenciais. Por conta da situação de alerta, o abrigo seguirá aberto até o sábado (18), e as equipes acompanhando o nível da água e de prontidão para eventuais chamadas. A Defesa Civil de Porto Alegre informa que seguirá monitorando as condições do Delta do Jacuí e mantém o plantão para atendimento a ocorrências.