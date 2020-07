Com 1.233 novos óbitos por coronavírus, total no País vai a 75.366

Um número de mortes causadas pelo novo coronavírus acima de mil por dia virou rotina no Brasil. Nesta quarta-feira (15), foram registrados 1.233 novos óbitos em razão da Covid-19, conforme atualização do Ministério da Saúde. Já são 75.366 brasileiros que perderam a vida para a doença. O total de óbitos no País é maior do que a população de 470 dos 497 municípios gaúchos.

O País se aproxima da marca de dois milhões de contaminados pelo vírus, o que deve ocorrer já nesta quinta-feira (16). Ao menos 1.966.748 pessoas foram infectadas no Brasil.

No Rio Grande do Sul, foram 41 óbitos notificados nesta quarta-feira, fazendo com que o acumulado de mortes pela doença chegue 1.101. O número de casos confirmados chegou a 43.102.