Com estoques críticos, hospitais e hemocentro pedem doação de sangue em Porto Alegre

Em junho, o Ministério da Saúde já alertava para a baixa nos estoques A pandemia do novo coronavírus não trouxe problemas apenas para quem contraiu a Covid-19 ou para o sistema de saúde que se esforça para manter sua capacidade de atendimento em Unidades de Tratamento intensivo (UTIs). Aqueles que precisam de sangue também estão tendo dificuldade em obtê-lo. Os bancos de sangue de praticamente todos os hospitais da Capital, além do Hemocentro do Rio Grande do Sul, estão em situação crítica e necessitam com urgência de novas doações.e, inclusive, lançou uma campanha.

Atendendo a uma demanda de 42 hospitais, o Hemocentro do Estado (Hemorgs) pede doações de todos os tipos sanguíneos. A instituição garante a segurança de todos que se deslocarem a sua sede para doar, com protocolos rígidos de cuidados sanitários para que tanto os profissionais quanto os doadores não corram risco de contágio do novo coronavírus. Estamos atendendo com total segurança", reforça a assistente social do setor de captação do Hemocentro, Roberta Fabiana Abbad.

No Hemorgs, apenas três pessoas por vez acessam o espaço interno, para evitar contatos físicos e aglomerações. As demais aguardam na área externa. O atendimento está sendo realizado, preferencialmente, com pré-agendamentos por telefone ou WhatsApp. "Também estamos atendendo a demanda espontânea, mas sugerimos que liguem ou mandem mensagem, para termos um parâmetro do número de pessoas que estarão aqui, e podermos nos organizar", pede a assistente social.

O banco de sangue da Santa Casa de Porto Alegre também necessita de doação. Assim como o Hemorgs, há restrições na circulação de pessoas (apenas 15 por vez) e a realização de agendamento dos interessados por telefone ou por WhatsApp. A Santa Casa tem uma parceria com o aplicativo 99 e oferece desconto no transporte com a utilização do código DOESANGUEPOA.

No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cinco dos oito tipos de sangue estão com estoques em situação crítica (O-, A-, B-, AB- e O ). O tipo B está em quadro de alerta, enquanto os tipos A e AB estão com estoques estáveis. Desde o dia 13 de abril, a doação no HCPA é feita só por agendamento.

O estoque do tipo O está crítico no banco de sangue do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). Os tipos O-, A , B , B- e AB- estão em situação de alerta. No GHC, as doações podem ser feitas sem pré-agendamento.





Onde e como doar sangue

Hemocentro do Estado Onde: Avenida Bento Gonçalves, nº 3.722, junto ao Hospital Sanatório Partenon Como: De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Preferencialmente, via agendamento pelos números (51) 98405-4260 ou (51) 3336-6755 - ramal 102. Santa Casa de Misericórdia Onde: Avenida Independência, nº 75 Como: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Agendamento via telefone (51) 3214.8025 ou por meio de mensagem no WhatsApp para (51) 98040-7248. Hospital de Clínicas de Porto Alegre Onde: Unidade Básica de Saúde Santa Cecília, 2º andar - rua São Manoel, nº 543 Como: De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, preferencialmente para moradores da Capital e Região Metropolitana. Aos sábados, das 8h às 12h. Agendamento on-line, por meio do link https://bit.ly/2HLaY9z. Agendamento de grupos e de doadores de plaquetas deve ser feito por telefone: (51)3359-8504 e (51)3359-7521, ou WhatsApp (51) 99937-7892 e 99735-9867. Grupo Hospitalar Conceição Onde: Avenida Francisco Trein, nº 596 - segundo andar do Hospital Conceição Como: De segunda-feira a sexta-feira, das 7h30min às 17h, e aos sábados, das 7h30min às 12h. Informações pelo WhatApp (51) 3357-2072.

O que é preciso para doar sangue?