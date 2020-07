Cai número de afetados pelas cheias no Rio Grande do Sul

As enchentes e inundações causadas pelo ciclone que atingiu o Rio Grande no Sul na semana anterior ainda afetam a população gaúcha. Segundo a última atualização da Defesa Civil, no fim da manhã desta quarta-feira (15), o município de Cruzeiro do Sul decretou situação de emergência. Ainda assim, o número de pessoas desalojadas ou desabrigadas no Estado caiu.

balanço anterior Até esta quarta-feira, 3.720 pessoas seguem afetadas pelas inundações e enchentes, entre as quais 1.247 estão desabrigadas e 2.473 desalojadas. O número total diminuiu em 164, em relação ao

Segundo o relatório mais atualizado, dos 28 municípios afetados, oito decretaram situação de emergência: São Sebastião do Caí, Roca Sales, Arroio do Meio, São Jerônimo, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Montenegro e Eldorado do Sul. Dois óbitos decorrentes da situação climática foram registrados no Estado, um em Caxias do Sul e outro em Colinas.