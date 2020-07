Uber instala centro de higienização a motoristas e entregadores em Porto Alegre

A Uber inaugurou nesta quarta-feira (15) o centro de higienização voltado a motoristas e entregadores parceiros em Porto Alegre. Localizado no estacionamento Estapar do Estádio Beira-Rio (rua Fernando Lúcio da Costa), a iniciativa permite que os trabalhadores da empresa realizem a limpeza dos veículos e das mochilas de entrega, recebam kits com itens de proteção e higiene e instalem divisórias de plástico PET nos carros durante a pandemia do novo coronavírus.

Para a limpeza, é utilizado um material adotado em hospitais e UTIs. A solução é composta por quaternário de amônia e peróxido de hidrogênio (Peroxy 4D), certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Não tóxica e sem cheiro, os compostos agem por meio de uma névoa que adere a todas as superfícies internas do carro e do equipamento de entrega. O processo dura 10 minutos para veículos e menos de 3 minutos para equipamentos de entrega.

Os motoristas e entregadores também podem retirar no próprio centro, todo mês, um kit com máscaras reutilizáveis produzidas pela ONG Orientavida, álcool em gel e desinfetante à base de amônia para higienização do carro. Esta é uma alternativa ao reembolso para a compra de itens de higiene e proteção, que, segundo a empresa, vem sendo oferecido desde o início da pandemia.

O local oferece a aquisição e instalação de divisórias de PET para proteção dentro dos veículos. A divisória é cristalina e não atrapalha a visão do trabalhador no retrovisor. É uma camada de proteção adicional, junto à orientação da Uber de não transportar usuários no banco da frente. O recurso é ofertado gratuitamente aos motoristas parceiros que estão na categoria Diamante do programa de fidelidade Uber Pro e com desconto para as demais categorias.